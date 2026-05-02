द्रव्यवती नदी पर 36 किमी लंबे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट, जेडीए ने शुरू किया काम, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

जयपुर। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से राहत देने के लिए द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में 36 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर विकसित करने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए 5.76 करोड़ रुपए की कंसल्टेंसी निविदा जारी कर दी है। निविदा के तहत 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।