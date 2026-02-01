Jaipur New Elevated Road: जयपुर में द्रव्यवती नदी पर बनेगी 36 किमी लंबी एलिवेटेड रोड, शहर की बदलेगी तस्वीर, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इधर, जेडीए ने भी नदी के दोनों ओर 100-100 मीटर को बफर जोन घोषित किया है। माना जा रहा है कि जेडीए दोनों विकल्पों पर काम करेगा। क्योंकि शहर के बाहरी इलाके में नदी किनारे सडकें बनी हुई हैं और 20 से 25 किमी क्षेत्र में जगह भी खाली है। पुरानी चुंगी से हसनपुरा की ओर आने पर नदी किनारे मकान बने हुए हैं। यहां पर जेडीए को सड़क बनाने के लिए मशक्कत करनी होगी।