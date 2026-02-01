Farmers Welfare: किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा फैसला

Crop Support Price: जयपुर। किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि आगामी वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद 150 रुपये बोनस सहित 2,735 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। यह निर्णय सीधे तौर पर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और लागत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।