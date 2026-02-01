CM भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा, इन शहरों का बदला नाम, जानें नए नाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि माउंट आबू का नाम बदलकर ‘आबूराज’, जहाजपुर का नाम ‘यज्ञपुर’ और कामां का नाम ‘कामवन’ किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इन स्थानों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और अधिक मजबूत करना है। वहीं सीएम ने जयपुर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लम्बी एलिवेटेड रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने की घोषणा भी की।