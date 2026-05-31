Rajasthan Weather Alert: अगले 3 घंटे में पांच जिलों में 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी, ओलावृष्टि की भी संभावना

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज बारिश, वज्रपात तथा ओलावृष्टि होने की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है।