Rajasthan Drinking Water : राजस्थान के 5 जिलों की जनता को मिलेगा और पीने का पानी, ब्राह्मणी-बीसलपुर लिंक DPR फाइनल

Rajasthan Drinking Water : खुशखबर। राजस्थान में ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध तक लाने की योजना की डीपीआर तैयार हो गई है। करीब 7893 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र से 125 किलोमीटर दूर बनास नदी तक पानी पहुंचाया जाएगा, जहां से यह बीसलपुर बांध में आएगा। अनुमान है कि मानसून के दौरान करीब 680 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी बीसलपुर तक पहुंच सकेगा, जो बांध की कुल क्षमता का करीब 62 प्रतिशत है। परियोजना पूरी होने पर जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों की पेयजल आपूर्ति भी बढ़ेगी। योजना में ब्राह्मणी नदी पर बैराज निर्माण और वन्यजीव क्षेत्रों में सुरंग का निर्माण भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र में 54 एमसीएम क्षमता का बैराज बनाया जाएगा।