CM Bhajanlal : राजस्थान में अपराधी आएगा तो पर वापस नहीं जा पाएगा, सीएम भजनलाल का सख्त संदेश

CM Bhajanlal : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में न तो अपराध चलेगा, न भ्रष्टाचारी और न ही कानून तोड़ने वालों को बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में यदि कोई अपराधी आएगा तो वापस नहीं जा पाएगा, उसे उसके उचित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। शनिवार को राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनसेवा करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कर्मचारी भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहें।