राजस्थान बनेगा उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब, हिरनोदा में थार ड्राई पोर्ट शुरू

Hiranoda Dry Port Jaipur: राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदलने की बड़ी उम्मीदों के साथ जयपुर के हिरनोदा में द थार ड्राई पोर्ट का शुभारम्भ हुआ। राइजिंग राजस्थान और केंद्र सरकार के 'पीएम गति शक्ति मिशन' के तहत विकसित यह इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क मरुधरा के व्यापार को सीधे समुद्र से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिरकत करनी थी। लेकिन वे तेज बारिश के कारण नहीं पहुंच सके।