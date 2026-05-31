Rajasthan Weather Update : राजस्थान में 3 घंटे में 60-80 KMPH गति से तूफानी हवा-बारिश का अनुमान, IMD का डबल अलर्ट

प्रदेश में पिछले दो दिन से चल आंधी और बारिश का दौर शनिवार को पूरे परवान पर रहा। मौसम केन्द्र के अनुसार जयपुर, बीकानेर, झुंझुनूं, संगरिया (हनुमानगढ़), चूरू, सीकर, फलोदी, नागौर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में दोपहर बाद अचानक चली धूल भरी आंधी ने शहरों को मिट्टी कर दिया। तेज अंधड़ से बीकानेर, चूरू और नागौर में जीरो विजिबिलिटी हो गई। दिन में ही अंधेरा छा गया। अंधड़ के बाद मेघगर्जन और कहीं-कहीं भारी बारिश हुई।