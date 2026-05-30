Jaipur: SMS अस्पताल में छज्जा गिरने से युवक की मौत, साथी हुआ घायल; हनुमान बेनीवाल ने सरकार को घेरा

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र निवासी सागर (40) के रूप में हुई है। वह कचरा बीनने का काम करता था। उसके साथ उसका साथी बाबूलाल भी मौजूद था, जो उसी गांव का रहने वाला है। दोनों शनिवार को एसएमएस अस्पताल के पास चल रहे एक भंडारे में भोजन करने आए थे। भोजन करने के बाद वे अस्पताल परिसर में स्थित चरक भवन के निकट सुश्रुत सभागार की इमारत के नीचे छांव में आराम करने के लिए लेट गए।