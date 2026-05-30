IAS Aditi Varshney : गुजरात से ‘कार्यमुक्त’, अब राजस्थान में संभालेंगी कमान, क्या जानते हैं इनकी 10 दिलचस्प बातें

भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी अदिति वार्ष्णेय ( Aditi Varshney ) अब आधिकारिक रूप से राजस्थान कैडर का हिस्सा बन चुकी हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की मंजूरी मिलने के बाद उनके गुजरात कैडर से राजस्थान कैडर में अंतर-कैडर स्थानांतरण (Inter-Cadre Transfer) का आधिकारिक आदेश राज्य के कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस प्रशासनिक आदेश के जारी होते ही गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों के कार्मिक विभागों ने कार्यमुक्ति और नए पदभार की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इस तबादले का मुख्य शीर्षक कार्मिक विभाग द्वारा "Inter cadre transfer of Ms. Aditi Varshney, IAS (GJ:2023) to Rajasthan cadre on grounds of marriage to Sh. Madhav Bharadwaj, IAS" रखा गया है। इस आदेश के लागू होने से राजस्थान ब्यूरोक्रेसी को एक नई प्रशासनिक ऊर्जा और युवा दूरदर्शिता प्राप्त होगी, जो राज्य के विकास कार्यों में एक नया दृष्टिकोण जोड़ेगी।