Rajasthan Weather: जयपुर सहित 30 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, कई शहरों में 10 डिग्री तक लुढ़का पारा

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आज प्रदेश के 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और अंधड़ के कारण तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो दिन तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। शुक्रवार को चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनूं और करौली समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों और खुले में रखी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है।