जयपुर के बिंदायका में पलटा CNG गैस का ट्रक, गैस रिसाव से मची खलबली

जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र बिंदायका से एक बड़ी दुर्घटना और उसके बाद प्रशासनिक सतर्कता की राहत भरी खबर सामने आई है। सिरसी रोड पर स्थित निमेड़ा बस स्टैंड के पास टोरेंट सीएनजी (CNG) गैस सिलेंडरों से लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें लगे गैस सिलेंडरों से तेजी से सीएनजी का रिसाव होने लगा, जिससे आसपास के ग्रामीण रिहायशी इलाकों और निमेड़ा गांव के निवासियों में अचानक दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। गैस लीक होने की सूचना आग की तरह फैली, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस और फायर स्टेशन को इसकी जानकारी दी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बिंदायका प्रशासनिक तंत्र और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आईं और बिना कोई समय गंवाए मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की जनहानि या नागरिक के हताहत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।