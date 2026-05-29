राजस्थान में वायु सेना की निगरानी में पहुंचेगा NEET पेपर! तैयार हो रहा ‘मिलिट्री सिक्योरिटी’ प्लान

देश के साथ-साथ राजस्थान के लाखों मेडिकल परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र इस बार किसी निजी लॉजिस्टिक्स एजेंसी या सामान्य सुरक्षा विंग के पास नहीं, बल्कि सीधे भारतीय वायु सेना (IAF) की निगरानी में सौंपने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ये प्लान पूर्व में सामने आए पेपर लीक और विभिन्न प्रशासनिक धांधलियों के बाद बना रही है। ऐसे में अगर ये प्लान धरातल पर उतरता है, तो विश्व प्रसिद्ध कोचिंग हब कोटा, मिनी कोचिंग हब सीकर और जयपुर सहित प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्रों पर वायु सेना द्वारा पहुंचाए गए प्रश्न पत्र ही पहुंचेंगे।