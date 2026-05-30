Railways Big Decision : रेलवे का बड़ा तोहफा, जयपुर रूट पर 2 नई ट्रेनें, एक स्पेशल और एक प्रीमियम, जानें पूरा ब्योरा

Railways Big Decision : रेलवे ने प्रयागराज और गांधीग्राम के बीच द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और लंबी वेटिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज-गांधीग्राम द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई से 14 जुलाई तक संचालित की जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज से शाम 4.15 बजे रवाना होगी व अगले दिन सुबह 4 बजे जयपुर स्टेशन पहुंचेगी। यहां 10 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन सुबह 4.10 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3.30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।