राजस्थान में अब BJP V/S RLP से गरमाया सियासी पारा- Congress मूकदर्शक, जानें विवाद की असल जड़ क्या?

राजस्थान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के बीच का राजनैतिक विवाद अब पूरी तरह से खुलकर सड़कों और सोशल मीडिया पर आ चुका है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दों और स्थानीय प्रशासनिक विसंगतियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद से ही दोनों दलों के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। इस बड़े राजनैतिक घटनाक्रम के बीच जो सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आ रहा है, वह है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का पूरी तरह से शांत रहना। बीजेपी और आरएलपी के बीच हो रहे इस राजनीतिक दांव-पेंच के दौरान कांग्रेस पार्टी एक 'मूकदर्शक' की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों और ग्रामीण राजस्थान में अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों ही दल इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे प्रदेश का राजनीतिक वातावरण गरमा गया है।