सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अचानक जयपुर पहुंचे सिद्धारमैया, अशोक गहलोत से की मुलाक़ात, जानें क्या है वजह?

देश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार रात उस समय अचानक सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं, जब कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का विशेष चार्टर विमान जयपुर हवाई अड्डे पर उतरा। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद सिद्धारमैया का यह दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से अचानक मौसम के मिजाज में आए बदलाव के कारण संभव हुआ। दरअसल गुरुवार रात दिल्ली में अचानक मौसम अत्यधिक खराब हो गया था। धूल भरी आंधी और कम विजिबिलिटी के कारण विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से बंगलुरु से दिल्ली जा रहे सिद्धारमैया के चार्टर विमान को हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) के निर्देश पर तुरंत जयपुर के सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ लैंड करवाना पड़ा।