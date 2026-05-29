Sikar Student Suicide: राहुल गांधी से मुलाकात में हिस्ट्रीशीटर की मौजूदगी, भाजपा ने पूछे 3 सवाल, NSUI ने दी सफाई

बुधवार को प्रदीप के परिजन नई दिल्ली पहुंचे, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ उन्हें राहुल गांधी से मिलाने ले गए। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर दुख जताया और कहा कि प्रदीप की मौत केवल आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसी घटनाओं का नतीजा है। मुलाकात के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि बैठक में हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया भी मौजूद था और वह करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी के पास बैठा रहा। भाजपा ने इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक बताया है।