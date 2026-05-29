29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Sikar Student Suicide: राहुल गांधी से मुलाकात में हिस्ट्रीशीटर की मौजूदगी, भाजपा ने पूछे 3 सवाल, NSUI ने दी सफाई

Pradeep Mahich Suicide: सीकर के नीट अभ्यर्थी प्रदीप माहिच की आत्महत्या के बाद शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। राहुल गांधी से परिवार की मुलाकात में हिस्ट्रीशीटर की मौजूदगी के आरोप के बाद भाजपा और एनएसयूआई आमने-सामने हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

May 29, 2026

Pradeep Mahich Suicide

सफेद शर्ट में हाथ जोड़े हुए हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया। फोटो- पत्रिका

जयपुर। सीकर में नीट अभ्यर्थी प्रदीप माहिच की आत्महत्या का मामला अब सियासी विवाद का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। छात्र के परिवार की दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान सीकर कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया भी मौजूद था। इस दावे के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

यह वीडियो भी देखें

बता दें कि झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र की कनिका की ढाणी निवासी प्रदीप माहिच सीकर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिवार का कहना है कि परीक्षा रद्द होने, लगातार पढ़ाई के दबाव और आर्थिक परेशानियों के कारण वह मानसिक तनाव में था। 15 मई को उसने किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि बेटे की पढ़ाई के लिए जमीन तक बेचनी पड़ी और लाखों रुपए का कर्ज लेना पड़ा था।

बुधवार को प्रदीप के परिजन नई दिल्ली पहुंचे, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ उन्हें राहुल गांधी से मिलाने ले गए। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर दुख जताया और कहा कि प्रदीप की मौत केवल आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसी घटनाओं का नतीजा है। मुलाकात के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि बैठक में हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया भी मौजूद था और वह करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी के पास बैठा रहा। भाजपा ने इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक बताया है।

मालवीय के अनुसार राजेश जोया पर हत्या, मारपीट, धमकी, राजकार्य में बाधा और गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी देने जैसे करीब 14 मामले दर्ज हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या परिवार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे लोगों को साथ लाया गया था या फिर राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल ही ऐसे आपराधिक तत्वों के सहारे चलता है। कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि आधे घंटे तक एक हिस्ट्रीशीटर के साथ बैठते हैं, तो उसका सच भी देश के सामने आना चाहिए।

हालांकि अब इस पूरे मामले पर एनएसयूआई की तरफ से सफाई भी सामने आई है। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी से मिलने वाले पांच लोगों के नाम खुद प्रदीप के पिता ने तय किए थे। परिवार ने राजेश जोया को प्रदीप का मामा बताया था। जाखड़ का कहना है कि उनकी जानकारी के मुताबिक राजेश जोया कोई अपराधी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों के आधार पर उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई थी और उसका किसी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: जोधपुर में रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया सुसाइड, एक सप्ताह पहले ही शिफ्ट हुए थे नए घर में
जोधपुर
Jodhpur suicide case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 May 2026 02:52 pm

Published on:

29 May 2026 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Sikar Student Suicide: राहुल गांधी से मुलाकात में हिस्ट्रीशीटर की मौजूदगी, भाजपा ने पूछे 3 सवाल, NSUI ने दी सफाई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Refinery: राजस्थान रिफाइनरी में तेजी से पूरा हो रहा CDU कार्य, जून में शुरू होंगी उत्पादन की तैयारियां

Rajasthan Refinery
जयपुर

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंची डॉ. सतीश पूनिया की ‘शिकायत’, ये दिलचस्प वजह बनी चर्चा का विषय

PM Modi and Dr Satish Poonia - File PIC
जयपुर

राजस्थान पुलिस का ‘ड्रोन कवच’ अभियान शुरू, प्रदेशभर में आसमान से अब अपराधियों पर रखेंगे नजर

Rajasthan Police launches Drone Kavach Abhiyan for aerial surveillance in Jaipur.
जयपुर

जयपुर में फुटपाथ पर पढ़ा रहे डॉक्टर, इंजीनियर और रिटायर्ड अफसर, पढ़ रहे कचरा बीनने वाले और भीख मांगने वाले बच्चे

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Rajasthan: फाइलों में महिलाओं की निजी तस्वीरें खुली रखने पर रोक, राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

rajasthan high court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.