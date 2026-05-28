Jodhpur: जोधपुर में रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया सुसाइड, एक सप्ताह पहले ही शिफ्ट हुए थे नए घर में

जानकारी के अनुसार दशरथसिंह चारण की अधिकतर पोस्टिंग जयपुर में रही थी। पिछले कुछ वर्षों से वे जयपुर के सोडाला क्षेत्र में रह रहे थे। हाल ही में उन्होंने जोधपुर के लालसागर इलाके में नया घर बनवाया था और करीब एक सप्ताह पहले ही पत्नी के साथ यहां रहने के लिए आए थे। उनका बेटा दिल्ली में अधिकारी के पद पर कार्यरत है और वहीं रहता है। जोधपुर में दशरथसिंह अपनी पत्नी के साथ अकेले रह रहे थे। उनका ससुराल भी जोधपुर के पास मथानिया में बताया जा रहा है।