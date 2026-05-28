28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया सुसाइड, एक सप्ताह पहले ही शिफ्ट हुए थे नए घर में

जोधपुर के लालसागर इलाके में रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बीमारी और मानसिक तनाव से परेशान बताए जा रहे पूर्व अधिकारी हाल ही में नए घर में रहने आए थे।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 28, 2026

Jodhpur suicide case

दशरथसिंह चारण। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। मंडोर थाना क्षेत्र के लालसागर इलाके में गुरुवार शाम रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिटायर्ड एएसपी लंबे समय से बीमारी से परेशान थे और इसी कारण मानसिक तनाव में चल रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आसपास के लोग भी घटना से स्तब्ध नजर आए।

यह वीडियो भी देखें

मंडोर थानाधिकारी शेषकरण ने बताया कि नागौर जिले के शिवपुरा निवासी दशरथसिंह चारण करीब एक साल से बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी के चलते वे डिप्रेशन में रहने लगे थे। गुरुवार दोपहर उनकी पत्नी पड़ोस में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। करीब साढ़े तीन बजे जब वह वापस घर लौटीं तो उन्होंने पति को कमरे में फंदे पर लटका देखा। यह देखकर उनके होश उड़ गए।

डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित किया

उन्होंने तुरंत परिजनों और पड़ोसियों को सूचना दी। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दशरथसिंह को नीचे उतारकर तुरंत पावटा अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

जोधपुर में बनाया नया घर

जानकारी के अनुसार दशरथसिंह चारण की अधिकतर पोस्टिंग जयपुर में रही थी। पिछले कुछ वर्षों से वे जयपुर के सोडाला क्षेत्र में रह रहे थे। हाल ही में उन्होंने जोधपुर के लालसागर इलाके में नया घर बनवाया था और करीब एक सप्ताह पहले ही पत्नी के साथ यहां रहने के लिए आए थे। उनका बेटा दिल्ली में अधिकारी के पद पर कार्यरत है और वहीं रहता है। जोधपुर में दशरथसिंह अपनी पत्नी के साथ अकेले रह रहे थे। उनका ससुराल भी जोधपुर के पास मथानिया में बताया जा रहा है।

घर में पसरा मातम

घटना के बाद घर में मातम छा गया। सूचना मिलने पर परिजन, रिश्तेदार और परिचित उनके घर पहुंचने लगे। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने देर रात शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले कुड़ी गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: जोधपुर में काले हिरण के शिकार की आशंका, शरीर पर चोट और गोली के निशान, वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश
जोधपुर
Deer hunting in Jodhpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 May 2026 09:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: जोधपुर में रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया सुसाइड, एक सप्ताह पहले ही शिफ्ट हुए थे नए घर में

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: पति की मौत के बाद पत्नी का टूटा दम, 2 दिन में घर से उठीं दो अर्थियां

Jodhpur Emotional Story
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में काले हिरण के शिकार की आशंका, शरीर पर चोट और गोली के निशान, वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश

Deer hunting in Jodhpur
जोधपुर

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद जोधपुर पहुंचा आसाराम, सेंट्रल जेल में किया सरेंडर

Asaram in Jodhpur
जोधपुर

Train News: रानीखेत एक्सप्रेस अब एलएचबी कोच के साथ दौड़ेगी, फलोदी-जैसलमेर के यात्रियों को मिलेगी राहत

Ranikhet Express news
जोधपुर

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अब जोधपुर में ‘छापेमारी’, करोड़ों का घटिया माल सील, गुजरात जा रहा ट्रक जब्त

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (PIC सोशल मीडिया)
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.