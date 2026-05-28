28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में काले हिरण के शिकार की आशंका, शरीर पर चोट और गोली के निशान, वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश

जोधपुर के तिलवासनी गांव में संदिग्ध हालत में एक कृष्ण मृग का शव मिलने से वन्यजीव प्रेमियों में रोष है। शरीर पर चोट और गोली लगने जैसे निशान मिलने के बाद शिकार की आशंका जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 28, 2026

Deer hunting in Jodhpur

मौके पर पहुंची पुलिस टीम। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। निकटवर्ती तिलवासनी गांव में वन्यजीव शिकार का मामला सामने आया है। गांव की रेला नाड़ी के पास एक नर कृष्ण मृग (काला हिरण) का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृत हिरण के शरीर पर चोटों के निशान और गोली लगने जैसे संकेत मिलने के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने शिकार की आशंका जताई है। ग्रामीणों के अनुसार खेतों के पास हिरण का शव पड़ा देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत वन्यजीव प्रेमियों को सूचना दी।

यह वीडियो भी देखें

सूचना मिलते ही मनोज, राकेश नैन, राजू नैन, रामदीन नैन और राजेश सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और बिलाड़ा वन विभाग को घटना की जानकारी दी। वन्यजीव प्रेमियों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम देर रात तक मौके पर नहीं पहुंची। इसके विरोध में वन्यजीव प्रेमी घटनास्थल पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अधिकारियों की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया गया।

गोली मारकर शिकार का अंदेशा

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हिरण का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था। उसका पेट फटा हुआ दिखाई दे रहा था और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला गोली मारकर शिकार करने का माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों का शिकार हो रहा है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से शिकारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। राकेश नैन ने चेतावनी दी कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जोधपुर में आंदोलन किया जाएगा।

अज्ञात शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर आशुतोष शर्मा, वन रक्षक रामप्रकाश भेंदा, रामचंद्र गोदारा, अशोक कुमार और जयसिंह सांखला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विभाग ने कृष्ण मृग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और अज्ञात शिकारियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेंजर आशुतोष शर्मा ने बताया कि संदेह के दायरे में आने वाले लोगों से पूछताछ की जाएगी। क्षेत्र में दिन-रात गश्त बढ़ाने के साथ संदिग्ध लोगों की तलाश में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Bharatpur: पिता के जन्मदिन पर रोई बेटी, बोली- गुल्लक के पैसे पापा के हत्यारों को पकड़ने वाले पुलिस अंकल को दूंगी
भरतपुर
Bharatpur Emotional Story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 May 2026 07:27 pm

Published on:

28 May 2026 07:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: जोधपुर में काले हिरण के शिकार की आशंका, शरीर पर चोट और गोली के निशान, वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद जोधपुर पहुंचा आसाराम, सेंट्रल जेल में किया सरेंडर

Asaram in Jodhpur
जोधपुर

Train News: रानीखेत एक्सप्रेस अब एलएचबी कोच के साथ दौड़ेगी, फलोदी-जैसलमेर के यात्रियों को मिलेगी राहत

Ranikhet Express news
जोधपुर

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अब जोधपुर में ‘छापेमारी’, करोड़ों का घटिया माल सील, गुजरात जा रहा ट्रक जब्त

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (PIC सोशल मीडिया)
जोधपुर

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को लगा झटका, करना होगा सरेंडर, आजीवन कारावास बरकरार

Asaram News
जोधपुर

Ex CM अशोक गहलोत ने फिर उठाए ‘डबल इंजन’ सरकार पर सवाल, महंगाई और रिफाइनरी सहित कई मुद्दों पर साधा निशाना 

Ashok Gehlot Criticizes Bhajan Lal and Modi Government
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.