Jodhpur: जोधपुर में काले हिरण के शिकार की आशंका, शरीर पर चोट और गोली के निशान, वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हिरण का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था। उसका पेट फटा हुआ दिखाई दे रहा था और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला गोली मारकर शिकार करने का माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों का शिकार हो रहा है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से शिकारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। राकेश नैन ने चेतावनी दी कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जोधपुर में आंदोलन किया जाएगा।