Bharatpur: पिता के जन्मदिन पर रोई बेटी, बोली- गुल्लक के पैसे पापा के हत्यारों को पकड़ने वाले पुलिस अंकल को दूंगी

प्रियल चोपड़ा ने अपने पापा ज्वेलर योगेंद्र चोपड़ा का जन्मदिन खास बनाने के लिए पिछले एक साल से अपनी छोटी-छोटी खुशियों का त्याग कर गुल्लक में एक-एक रुपए जोड़ना शुरू किया था। हर सिक्के के साथ उसके मन में एक ही सपना था कि इस बार वह अपने हाथों से पापा को उपहार देगी। वह हर साल इसी तरह अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देती थी, लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिन हाथों में उपहार होना था, आज उन्हीं हाथों में टूटा हुआ सपना और आंखों में आंसू हैं।