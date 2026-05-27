Tonk High Level Bridge: बनास नदी पर बने 134 करोड़ के हाई लेवल ब्रिज का लोड टेस्ट शुरू, 150 गांवों को मिलेगा फायदा

विभाग ने बनास नदी पर हाई लेवल ब्रिज का काम तो पूरा कर दिया, लेकिन इस पुल से संबंधित सड़कों की हालत बेहद खराब है। गहलोद से नानेर होते हुए धोली तथा मालपुरा जाने वाली सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बड़े वाहन तो दूर, कार से सफर करना भी जोखिम भरा हो गया है। ऐसा ही हाल गहलोद से नाथड़ी मार्ग का है, जहां सहोदरा नदी पर बना पुल विभागीय अनदेखी के चलते पिछले एक साल से अधूरा पड़ा है। इस ओर ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये दोनों मार्ग टोंक को सीधे तौर पर जयपुर और अजमेर जिले से जोड़ते हैं।