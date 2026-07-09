राजस्थान में IOCL पाइपलाइन से तेल चोरी की बड़ी साजिश नाकाम, गहरा गड्ढा खोदकर बिछाई 40 फीट लंबी पाइप

पेट्रोलियम कंपनी के स्थानीय अधिकारी उमाशंकर ने बताया कि इस पाइपलाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर के दायरे की कड़ी निगरानी की जाती है। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा गार्ड सुखलाल जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली से लैस होकर पाइपलाइन रूट पर पैदल गश्त करता है। इसके अतिरिक्त, मोटरसाइकिल दस्तों द्वारा भी नियमित पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। इसके बावजूद सुरक्षा घेरे को तोड़कर इतनी बड़ी सेंधमारी हो जाना सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सतर्कता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।