Jai Moondra : आयरलैंड की सीरीज़ जीत में चमके राजस्थान के जय मूंदड़ा, संजू सैमसन का दो बार झटका विकट

Jai Moondra : बेलफास्ट में आयरलैंड-भारत के दूसरे टी-20 मैच में भी राजस्थान के टोंक के जय मूंदड़ा की गेंदबाजी के जादू के आगे भारतीय बल्लेबाज नतमस्तक हो गए। इस मैच में जय मूंदड़ा ने 32 रन देकर 3 विकेट अपनी झोली में डाला। इस मैच की जीत के साथ ही दो मैचों की सीरीज में आयरलैंड ने भारतीय टीम का क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टी-20 मैच में जय मूंदड़ा अपनी गेंदबाजी से छाए हुए थे। उन्होंने अपने पहले ओवर में भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को शून्य पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जय मूंदड़ा ने पहले ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया। इसके साथ ही जय मूंदड़ा ने कप्तान श्रेयस अय्यर का भी विकेट लिया।