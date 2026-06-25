Tonk: सगाई के बाद पीछा छुड़ाना चाहती थी गर्लफ्रेंड, बदमाशों को दी सुपारी, मामा के घर आकर प्रेमी ने लगाया फंदा

उनका कहना है कि घटना से एक दिन पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मनोज मानसिक तनाव में था। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती ने मनोज को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को उसके पीछे लगा रखा था, जिससे वह भयभीत था। बताया जा रहा है कि युवती ने बदमाशों को सुपारी भी दी थी। इसी कारण वह जयपुर से टोंक अपने मामा के घर आ गया था। परिजनों का आरोप है कि मानसिक दबाव और भय के कारण उसने यह कदम उठाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। यह जानकारी उन्हें मनोज के एक दोस्त से मिली थी। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।