Dausa Murder: बिना मोबाइल ट्रकों में फरारी काट रहा था हत्या का आरोप, चौमूं थाने का हिस्ट्रीशीटर हरियाणा से गिरफ्तार

इससे पहले दौसा में बुजुर्ग महिला मनफूली देवी के पैरों में पहने चांदी के कड़ों को बदमाशों ने कटर मशीन (ग्राइंडर) से काट लिया था। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बसवा पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को दबोच लिया था। इस संबंध में 13 मई 2026 को पीड़ित महिला के बेटे रामलाल योगी ने पुलिस में केस दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी उनके घर में घुसे और सो रही बुजुर्ग मनफूली देवी के पैरों से कड़े काटने लगे। बदमाशों ने कड़े चुराने के लिए ग्राइंडर मशीन चलाई, जिससे मनफूली के पैर में भी गंभीर चोटें आईं। बदमाश एक कड़ा तो पूरा काट ले गए, जबकि दूसरा कड़ा अधूरा कटा हुआ मौके पर ही छूट गया क्योंकि आसपास के लोगों को भनक लग गई थी और शोर मचने पर आरोपी बाइक से भाग निकले थे।