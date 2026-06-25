पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आरोप, कहा- राजस्थान में आरएसएस का चल रहा राज, मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा

उन्होंने कहा कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी जनता परेशान है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकारों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इन परिस्थितियों का जवाब देगी। हालांकि गहलोत ने यह भी कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हालात सुधारने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना चाहें तो कांग्रेस नैतिक रूप से सहयोग देने को तैयार है। लेकिन इसके लिए सरकार को पहले वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।