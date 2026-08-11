जोधपुर: 1984 में चंदे से बने अस्पताल पर क्यों लगा ताला? जानिए कैसे नगरपालिका कार्यालय के काम आ सकती है इमारत

तिंवरी (जोधपुर): करीब चार दशक पहले ग्रामीणों और क्षेत्र के दानदाताओं के सहयोग से तैयार कराया गया तिंवरी का पुराना सरकारी अस्पताल भवन आज उपयोगविहीन होकर जर्जर होने की ओर बढ़ रहा है। अस्पताल के नवीन भवन में स्थानांतरण के बाद पुरानी इमारत पर ताला लगा है। रखरखाव के अभाव में छतों से प्लास्टर गिरने लगा है। दूसरी ओर तिंवरी नगरपालिका सीमित जगह वाले पुराने पंचायत भवन में अपना कार्यालय संचालित कर रही है। ऐसे में स्थायी नगरपालिका भवन बनने तक पुराने अस्पताल भवन की मरम्मत कर उसे अस्थायी नगरपालिका कार्यालय के रूप में उपयोग में लेने का विकल्प सामने आया है।