राजस्थान के सरकारी अस्पताल में गिरा छत का प्लास्टर, घायल महिला के आए 2 टांके, वीडियो वायरल

Ceiling Plaster Fall In Govt Hospital: राजस्थान के चूरू जिले के राजकीय मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। अस्पताल की छत से अचानक सीलिंग (प्लास्टर) का हिस्सा टूटकर गिरने से उपचार के लिए आई एक ग्रामीण महिला घायल हो गई। राहत की बात यह रही कि प्लास्टर टुकड़ों में बिखरकर गिरा, जिससे गंभीर जनहानि टल गई। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीज व उनके परिजन सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।