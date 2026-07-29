Churu : स्वच्छता का जिम्मा, लेकिन खुद न्याय से दूर! सफाईकर्मियों ने उठाए वेतन कटौती पर सवाल

चूरू. जिला मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय भरतीया अस्पताल (Government Bhartiya Hospital) की सफाई व्यवस्था संभालने वाले सफाईकर्मी अब अपने ही वेतन को लेकर परेशान हैं। अस्पताल को साफ-सुथरा रखने वाले इन कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मेहनत की कमाई में हर महीने जबरन कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, नियमानुसार मिलने वाले साप्ताहिक अवकाश का लाभ भी नहीं दिया जाता और यदि कोई कर्मचारी अवकाश ले लेता है तो उसके वेतन से राशि काट ली जाती है।