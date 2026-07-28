Churu Crime : बेटी से छेड़छाड़ के लिए आवाज उठाई तो मां पर बरसा कहर, मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की

एक अन्य खबर के अनुसार राजलदेसर के परसनेऊ रेलवे स्टेशन के निकट सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 68 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार गांव परसनेऊ निवासी भंवरलाल (68 वर्ष) पुत्र पेमाराम जाट सोमवार को घर से खेत जाने के लिए निकले थे। परसनेऊ रेलवे स्टेशन से करीब दो किलोमीटर आगे बीकानेर की ओर अकस्मात बीकानेर-रतनगढ़ सवारी गाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र मांगीलाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके पिता मानसिक रूप से स्वस्थ थे और खेत जाने के लिए घर से निकले थे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।