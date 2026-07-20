Churu : जिस शहर ने इतिहास गढ़ा, वहीं इतिहास हो रहा जमींदोज

कई हवेलियां टूटी ढह गई छतरी

हवेलियों की हेरिटेज सिटी (Heritage City) की विरासत की यदि बात करें और राज्य सरकार यहां के अकूत खजाने को खोजे तो उसकी आंखे फटी रह जाएंगी। हालांकि यहां छुपे रत्नों की चूरू की युवा पीढ़ी को भी शायद ही पता है तो उन्हें यहां की भित्ति चित्र युक्त हवेलियों को दिखाने का शायद ही कभी प्रयास हुआ है। तभी तो कई हवेलियां टूट रही हैं, छतरी गिराकर जमीन सपाट कर दी गई है। इतना ही नहीं आजादी से पहले कई राजे महाराजाओं को ऋण देनेवाले चूरू के मिर्जामलपौद्दार की हवेली तक बिक चुकी है। हवेलियां बिक रही हैं, खंडित हो रही हैं, किसी को ग्राहक का इंतजार है तो किसी पर ग्राहक की नजर टिकी हुई है।