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Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 1 युवक की मौत, भारतीय सेना का जवान घायल, बाइक-स्कूटी की हुई थी टक्कर

Bike-Scooty Collision: चूरू-सरदारशहर मार्ग पर रामपुराबास के पास बाइक और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और भारतीय सेना का जवान घायल हो गया। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया।
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चूरू

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Akshita Deora

Jul 10, 2026

Bike Scooty Accident

AI जनरेटेड फोटो

राजस्थान के चूरू जिले में एक सड़क हादसा सामने आया है। चूरू-सरदारशहर मार्ग पर रामपुराबास के पास बाइक और स्कूटी की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और एक भारतीय सेना का जवान घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।

स्कूटी और बाइक की हुई टक्कर

जानकारी के अनुसार रामपुराबास निवासी दयानंद जांगिड़ (35) अपनी स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार दयानंद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाइक सवार मंगलचंद (53) निवासी ढाणी डेगा, सरदारशहर भी हादसे में गंभीर घायल हो गए। मंगलचंद भारतीय सेना में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे।

बताया जा रहा है कि वह किसी काम से बाइक लेकर चूरू की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रामपुराबास के पास सामने से आ रही स्कूटी से उनकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को संभाला। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिना देरी किए राहत कार्य शुरू कर दिया और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

शुरू हुई पोस्टमार्टम की कार्रवाई

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दयानंद जांगिड़ को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल सेना के जवान मंगलचंद का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर बताई जा रही है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

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Updated on:

10 Jul 2026 01:52 pm

Published on:

10 Jul 2026 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 1 युवक की मौत, भारतीय सेना का जवान घायल, बाइक-स्कूटी की हुई थी टक्कर

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