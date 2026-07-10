Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 1 युवक की मौत, भारतीय सेना का जवान घायल, बाइक-स्कूटी की हुई थी टक्कर

बताया जा रहा है कि वह किसी काम से बाइक लेकर चूरू की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रामपुराबास के पास सामने से आ रही स्कूटी से उनकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को संभाला। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिना देरी किए राहत कार्य शुरू कर दिया और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।