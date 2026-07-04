Churu: ‘पानी में नशीला पदार्थ मिलाता है ब्यूटी पार्लर संचालक’, युवतियों ने लगाया आरोप और कर दी पिटाई, वीडियो वायरल

युवतियों की ओर से पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वे मार्च 2026 से उक्त ब्यूटी पार्लर में कार्यरत थीं। प्रारंभ में पार्लर संचालक केवल हिसाब-किताब के लिए आता था, लेकिन बाद में उसका बार-बार पार्लर के अंदर आना उन्हें असहज लगने लगा। शिकायत के अनुसार 27 जून को उन्हें संदेह हुआ कि संचालक पीने के पानी में कोई संदिग्ध पदार्थ मिला रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।