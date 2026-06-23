Churu Crime : फोन पर आया मदद का संदेश, खाते से उड़ गए एक लाख रुपए; पुलिस ने दिलाई राहत

तारानगर निवासी जीतमल नाई के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को परिचित बताते हुए कहा कि एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है और तत्काल पैसों की जरूरत है। बातों में विश्वास दिलाकर आरोपी ने दूसरे मोबाइल नंबर पर रकम भेजने के लिए कहा। मानवीय संवेदनाओं में बहकर जीतमल ने फोन के जरिए कुल एक लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 (National Cyber Helpline 1930) और साइबर पोर्टल (Cyber Portal) पर शिकायत दर्ज करवाई।