Udaipur: भाजपा नेता से फिटनेस बिजनेस में निवेश का झांसा देकर 1.30 करोड़ रुपए ठगे, म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार

Udaipur Cyber Crime: उदयपुर में भाजपा नेता से 1.30 करोड़ की ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने एक साल बाद म्यूल अकाउंट धारक को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना के थानाधिकारी उपअधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि साइबर फ्रॉड के लिए उपयोग में लिए गए म्यूल अकाउंट धारक सेमलिया रतलाम मध्यप्रदेश निवासी दीपेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसने बैंक अकाउंट खुलवाकर बैंक किट (एटीएम, चैकबुक, नेटबैंकिंग आइडी व पासवर्ड) अन्य साथी को कमीशन पर दे रखा था। अकाउंट में 7 लाख 79 हजार 871 रुपए की फ्रॉड राशि डाली गई थी।