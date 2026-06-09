Rajasthan: डॉक्टर को हुस्न के जाल में फंसाकर वसूले 25 लाख, लोन लेने पर हुआ मजबूर, 2 युवतियां गिरफ्तार

पीड़ित ने बताया कि करीब तीन माह बाद 30 मई को कृष्णा का मैसेज आया। इसके अगले दिन कशिश उसके फ्लैट पर पहुंच गई और फिर फोन पर 10 लाख रुपए की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने, झूठे मुकदमों में फंसाने तथा घर और कार्यालय के बाहर हंगामा करने की धमकी देने लगी। पीड़ित ने शिकायत में स्वयं को मानसिक तनाव और अवसाद में होने का उल्लेख करते हुए पुलिस से कार्रवाई तथा वसूली गई राशि की बरामदगी की मांग की।