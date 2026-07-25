उदयपुर : 138 दिन वक्री रहेंगे शनि, कर्म और न्याय के फल पर रहेगी विशेष नजर

शनि देव हिंदू धर्म में न्याय और कर्मफल के देवता के रूप में पूजनीय हैं। उन्हें नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं तथा उनका स्वभाव गंभीर, न्यायप्रिय और अनुशासनकारी माना जाता है। उनकी दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली कहा गया है, जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। शनि की साढ़ेसाती और ढैया को जीवन की परीक्षा का समय माना जाता है, लेकिन यह समय व्यक्ति को मजबूत और समझदार भी बनाता है। अच्छे कर्म करने वालों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है, जिससे उन्हें सफलता और सम्मान मिलता है। शनिवार को उनकी पूजा, दान और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करने से उनके कुप्रभाव को कम किया जा सकता है।