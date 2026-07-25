Rajasthan : कौन हैं राजस्थान की खुशी लौहार? जिसने नेगेटिविटी छोड़ संघर्ष से बनाई सोशल मीडिया पर अपनी पहचान

मूलत भीलवाड़ा के करेड़ा की खुशी लौहार सोशल मीडिया पर राजस्थानी संस्कृति को नई पहचान दिलाने में जुटी है। वह पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत और संस्कृति से जुड़े फोटो व वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करती है। उसका उद्देश्य केवल लोकप्रिय होना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। चार वर्ष पहले वह इंस्टाग्राम पर सिर्फ दूसरों के वीडियो देखा करती थी। धीरे-धीरे उसके मन में भी कुछ नया करने का विचार आया। शुरुआत फोटो पोस्ट करने से हुई, लेकिन मनमाफिक सफलता नहीं मिली। कई बार निराशा भी हुई, फिर भी उसने भरोसा बनाए रखा। आखिरकार एक ट्रेंडिंग गाने के साथ पोस्ट की गई फोटो वायरल हुई और देखते ही देखते उसके 10 हजार फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उसके इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं।