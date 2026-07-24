उदयपुर : खराब एसी नहीं बदलने पर जुर्माना, मुफ्त में बदलनी होगी वॉशिंग मशीन की खराब मोटर

उपभोक्ता आयोग ने वारंटी अवधि में खराब हुई वॉशिंग मशीन की मोटर न बदलने के मामले में निर्माता कंपनी हेवल्स इंडिया लिमिटेड की सेवा में कमी मानते हुए मोटर मुफ्त में बदलकर देने का आदेश दिया। प्रकरण के मुताबिक गुरुरामदास कॉलोनी निवासी कृष्ण सिंह चौहान ने टाउन हॉल रोड स्थित मैसर्स हिन्द एंटरप्राइजेज से 29 अक्टूबर 2016 को हेवल्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी की 8.2 किलो की वॉशिंग मशीन 11 हजार 500 रुपए में खरीदी थी। मशीन पर एक साल की सामान्य वारंटी और मोटर पर 5 साल की विशेष वारंटी थी। वारंटी अवधि में 23 जून 2021 को मशीन अचानक बंद हो गई। परिवादी ने कस्टमर केयर पर शिकायत की, जिस पर तकनीशियन ने मोटर खराब होना बताया और दो दिन में बदलने की बात कही, लेकिन कंपनी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। परिवादी ने 12 जुलाई 2021 को विधिक नोटिस भेजा, जिसका जवाब नहीं दिया तो आयोग में परिवाद पेश किया। सुनवाई में विक्रेता मैसर्स हिन्द एंटरप्राइजेज ने खुद को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। वहीं, कम्पनी ने मशीन के सीरियल नंबर से छेड़छाड़ होना बताकर वारंटी शून्य कर दी। आयोग ने फैसले में विक्रेता को दोष मुक्त करते हुए निर्माता कंपनी को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कंपनी को डेढ़ माह में मोटर मुफ्त में बदलकर देने और वाद खर्च के 2000 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश दिया।