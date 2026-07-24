उदयपुर : सेवाधर्मी बने लावारिसों के ‘अपने’, मौत के बाद निभा रहे मानवता का धर्म

मानवता की सेवा को अपना धर्म मानने वाली महाराणा प्रताप सेना वर्ष 2008 से उदयपुर संभाग में ऐसे लोगों की अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी निभा रही है, जिनका कोई वारिस नहीं होता। संस्थापक मोहन सिंह राठौड़ बताते हैं कि पुलिस से सूचना मिलने पर संस्था के सदस्य शव का विधि-विधान से अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तक संस्था 2 हजार से अधिक लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार कर चुकी है। अनूठी पहल यह है कि अंतिम संस्कार के बाद भी सेवा यहीं समाप्त नहीं होती। पूरे वर्ष जिन लावारिस शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उनकी अस्थियों को सुरक्षित संचित किया जाता है। बाद में सभी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा तट पर विधि-विधान से तर्पण और विसर्जन कराया जाता है, ताकि उन दिवंगत आत्माओं को मोक्ष मिल सके।