25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिरोही

Rajasthan Bad Road : राजस्थान में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, पहली ही बारिश में बह गई करोड़ों रुपए की Road

Rajasthan Bad Road : राजस्थान में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिरोही जिले में 18.50 करोड़ और राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में 65 लाख रुपए की लागत से तैयार डामरीकरण सड़क उखड़ गई।
2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 25, 2026

Rajasthan road construction quality Questions raised first rain washed crores rupees

Rajasthan Bad Road : शिवगंज ब्लॉक में रोवाड़ा-मनादर घाटा में धंसी सड़क। फोटो पत्रिका

Rajasthan Bad Road : राजस्थान में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सिरोही जिले में 18.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी रोवाड़ा-मनादर सड़क पहली ही बारिश में कई स्थानों पर धंस गई, जबकि राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में 65 लाख रुपए की लागत से तैयार डामरीकरण सड़क तीन दिन के भीतर ही उखड़ गई। दोनों मामलों में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारियों ने जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है।

सिरोही जिले के शिवगंज ब्लॉक में रोवाड़ा से मनादर को जोड़ने वाली रोवाड़ा-घाटा सड़क निर्माण पूरा होने के बाद हाल ही में यातायात के लिए खोली गई थी। पहली ही बारिश में सड़क कई स्थानों पर धंस गई तथा गोल पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यह सड़क पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी। जनवरी 2026 में कार्य पूर्ण होने पर आवागमन शुरू किया गया। अब पहली बारिश में ही सड़क की स्थिति खराब होने से मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ गया है।

पूर्व विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता से भी शिकायत कर गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि निर्माण में अनियमितताओं के कारण सड़क और पुलिया पहली बारिश भी नहीं झेल सकीं।

वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आरसी वराड़ा ने कहा कि बारिश के कारण सड़क किनारे की एक छोटी दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क पर यातायात सामान्य है और एक सप्ताह में मरम्मत करा दी जाएगी।

राजसमंद : 3 दिन में उखड़ गई डामर की नई सड़क

राजसमंद जिले के भीम उपखंड क्षेत्र में भागावड़ से वाया मगरदो-रीछमाल तक 3.30 किलोमीटर लंबी डामरीकरण सड़क भी पहली बारिश में जगह-जगह से उखड़ गई। सड़क पर करीब 65 लाख रुपए खर्च किए गए। विभाग के अनुसार सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत हुआ था। कार्य 12 जनवरी 2025 से शुरू होकर 11 जुलाई 2025 को पूरा हुआ तथा इसकी पांच वर्ष की गारंटी अवधि है।

वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण 18 जुलाई को शुरू हुआ, जिसे 20 को जल्दबाजी में पूरा कर लिया गया। उनका आरोप है कि घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई। तीन दिन बाद 23 जुलाई को पहली बारिश में ही डामर बह जाने से निर्माण कार्य की पोल खुल गई।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। एक्सईएन मुकेश राणा ने बताया कि मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। यदि निर्माण में गड़बड़ी मिली तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Jaipur Murder Case : जयपुर में बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड बलराम गिरफ्तार, वकील से मिलने आया था

ये भी पढ़ें
Jaipur famous Neeraj Sharma murder case mastermind Balram arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 08:01 am

Published on:

25 Jul 2026 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Bad Road : राजस्थान में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, पहली ही बारिश में बह गई करोड़ों रुपए की Road

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पिता ने ऑटो चलाकर बेटे को बनाया लोको पायलट, नौकरी के एक महीने बाद ही ट्रेन हादसे में हुई मौत

Sirohi Loco Pilot Death
सिरोही

Rajasthan Politics : ‘फ़र्ज़ी लेटरपैड’ और ‘फ़र्ज़ी हस्ताक्षर’, BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम से दे डाला आदेश, जानें कैसे खुली पोल?

Fake Letter Pad BJP Chief Madan Rathore Sirohi SP Complaint
सिरोही

Rajasthan: 17 साल की बेटी की हत्या मामले में पिता को 10 साल की जेल, पढ़ाई नहीं करने पर पीट-पीटकर मार डाला था

Sirohi Momina Murder
सिरोही

सिरोही: हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठी, पति ही निकला पत्नी का कातिल; बार-बार बयान बदलने से खुला राज

Sirohi Wife Murder Case
सिरोही

Sirohi Crime: आबूरोड शहर में शराब के नशे में चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार

Murder
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.