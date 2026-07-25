Rajasthan Bad Road : राजस्थान में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, पहली ही बारिश में बह गई करोड़ों रुपए की Road

सिरोही जिले के शिवगंज ब्लॉक में रोवाड़ा से मनादर को जोड़ने वाली रोवाड़ा-घाटा सड़क निर्माण पूरा होने के बाद हाल ही में यातायात के लिए खोली गई थी। पहली ही बारिश में सड़क कई स्थानों पर धंस गई तथा गोल पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यह सड़क पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी। जनवरी 2026 में कार्य पूर्ण होने पर आवागमन शुरू किया गया। अब पहली बारिश में ही सड़क की स्थिति खराब होने से मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ गया है।