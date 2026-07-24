24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Murder Case : जयपुर में बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड बलराम गिरफ्तार, वकील से मिलने आया था

Jaipur Mother Murder Case : जयपुर में बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड रवि प्रकाश उर्फ बलराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है बलराम ही इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 24, 2026

Jaipur famous Neeraj Sharma murder case mastermind Balram arrested

Jaipur Crime : मृतका नीरज शर्मा-उसकी हत्यारोपी बेटी आयुषी और इनसेट में मास्टरमाइंड रवि प्रकाश उर्फ बलराम। (फोटो-पत्रिका)

Neeraj Sharma Murder Case : जयपुर में बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड व फरार चल रहे रवि प्रकाश उर्फ बलराम को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। बलराम की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पांच हजार रुपए का इनाम रखा था। प्रताप नगर थाना पुलिस शिकंजे में आए आरोपी रवि प्रकाश उर्फ बलराम से पूछताछ कर रही है। इस बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस ने मृतका नीरज शर्मा की बेटी आयुषी और जेठ मोहन स्वरूप सहित 7 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर रखा है।

जयपुर में डीसीपी (वेस्ट) रंजिता शर्मा ने बताया कि नीरज शर्मा हत्याकांड मामले में फरार व 5 हजार रुपए इनामी रवि प्रकाश उर्फ बलराम के बारे में थाने के हेड कॉन्स्टेबल दयाराम को अपने सूत्रों के जरिए पता चला कि शुक्रवार दोपहर बलराम सांगानेर आने वाला है। पुलिस टीम सतर्क हो गई और मिली सूचना के आधार पर सांगानेर के सीताबाड़ी में दबिश देकर आरोपी बलराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी बलराम से पूछताछ कर रही है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ में इस बहुचर्चित हत्याकांड से जुड़ी कई कड़ियां खुल सकेंगी। बताया जा रहा है कि बलराम संपत्ति हड़पने के लिए 3 महीने से हत्या की साजिश रच रहा था।

जयपुर में वकील से मिलने आया था आरोपी रवि प्रकाश

पुलिस जांच में पता चला कि रवि प्रकाश हत्या मामले में जेल में बंद साथियों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। आरोपियों की जमानत के लिए रवि प्रकाश जयपुर में वकील से मिलने आया था। जोधपुर के बिलाड़ा से ट्रेन में बैठकर शुक्रवार तड़के रवि प्रकाश जयपुर पहुंचा था। वकीलों से संपर्क करने के दौरान ही पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपी को पकड़ लिया।

तीन महीने से बलराम रच रह था साजिश

पुलिस के अनुसार बलराम तीन महीने से अपनी चाची नीरज शर्मा की हत्या की साजिश रच रहा था। इस साजिश के तहत भरतपुर जिले के हेमंत शर्मा को सात लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई गई थी। हेमंत ने यह काम अन्य बदमाशों को सौंपा। उन्होंने पहले एक गाड़ी से नीरज शर्मा को कुचलकर मारने का प्रयास किया लेकिन भीड़भाड़ होने से सफल नहीं हुए। अब बलराम की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी घटना से जुड़ी कई अन्य जानकारी भी पुलिस के सामने आने की संभावना है।

पुलिस ने हत्या में शामिल मृतका की बेटी आयुषी और जेठ मोहन स्वरूप के अलावा हेमंत शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, मोहित शर्मा, रोहित जाटव को गिरफ्तार कर लिया था।

Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान में ओबीसी सर्वे की अवधि बढ़ाई गई, आयोग ने कहा- अब यह है अंतिम डेट

ये भी पढ़ें
Rajasthan OBC survey period has been extended commission said now this is last date

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 08:01 pm

Published on:

24 Jul 2026 07:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Murder Case : जयपुर में बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड बलराम गिरफ्तार, वकील से मिलने आया था

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में भीषण सड़क हादसा : ट्रक में पीछे से घुसी कार, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत, वाहन के उड़े परखच्चे

Jaipur Accident
जयपुर

Rajasthan Panchayat Nikay Elections : राजस्थान में ओबीसी सर्वे की अवधि बढ़ाई गई, आयोग ने कहा- अब यह है अंतिम डेट

Rajasthan OBC survey period has been extended commission said now this is last date
जयपुर

Jaipur Theft News: दिनदहाड़े गाड़ी से बैग लेकर भागा चोर, लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा, किया पुलिस के हवाले

Jaipur Theft News
जयपुर

PATRIKA PODCAST : समानता का भाव ही सम्मान

patrika podcast
ओपिनियन

निम्न आय वाले परिवारों के डूबते ऋण चिंताजनक

indian economy
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.