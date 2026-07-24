Jaipur Murder Case : जयपुर में बहुचर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड बलराम गिरफ्तार, वकील से मिलने आया था

जयपुर में डीसीपी (वेस्ट) रंजिता शर्मा ने बताया कि नीरज शर्मा हत्याकांड मामले में फरार व 5 हजार रुपए इनामी रवि प्रकाश उर्फ बलराम के बारे में थाने के हेड कॉन्स्टेबल दयाराम को अपने सूत्रों के जरिए पता चला कि शुक्रवार दोपहर बलराम सांगानेर आने वाला है। पुलिस टीम सतर्क हो गई और मिली सूचना के आधार पर सांगानेर के सीताबाड़ी में दबिश देकर आरोपी बलराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी बलराम से पूछताछ कर रही है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ में इस बहुचर्चित हत्याकांड से जुड़ी कई कड़ियां खुल सकेंगी। बताया जा रहा है कि बलराम संपत्ति हड़पने के लिए 3 महीने से हत्या की साजिश रच रहा था।