सिरोही: हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठी, पति ही निकला पत्नी का कातिल; बार-बार बयान बदलने से खुला राज

Sirohi Wife Murder Case: जावाल (सिरोही): सिरोही की बरलूट थाना पुलिस ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे हार्ट अटैक से हुई प्राकृतिक मौत बताने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के बाद पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक की झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन पुलिस की गहन जांच में पूरा मामला बेनकाब हो गया। पुलिस ने प्रकरण में आरोपी पति जावाल निवासी 36 वर्षीय गजेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच जारी है।