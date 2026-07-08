Sirohi News: झालावाड़ हादसे से नहीं ली सीख, जर्जर सरकारी स्कूल में कभी भी हो सकता है हादसा

गत वर्ष झालावाड़ में जर्जर विद्यालय भवन की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत और कई घायल हो गए थे। उस घटना के बाद राज्यभर में जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर उन्हें खाली कराने और मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कोटड़ा खेड़ा विद्यालय जैसे कई भवन अब भी बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे खतरे के साये में पढ़ने को मजबूर है, लेकिन विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। जबकि बारिश में हर पल डर बना रहता है।