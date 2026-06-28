Sirohi Crime: ‘पापा कब आओगे…’ मासूम बेटी फोन करती रही और दरिंदों ने छीन ली 3 बहनों के इकलौते भाई की जिंदगी

Sirohi Murder Case: नागाणी (सिरोही): राजस्थान में सिरोही जिले के आमलारी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के बाहर गंदे पानी की निकासी (नाली) के मामूली विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। पड़ोसियों ने लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर तीन बहनों के इकलौते भाई अभय पुरोहित की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और भारी आक्रोश का माहौल है।