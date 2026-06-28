Sirohi Crime: ‘पापा कब आओगे…’ मासूम बेटी फोन करती रही और दरिंदों ने छीन ली 3 बहनों के इकलौते भाई की जिंदगी

मृतक के परिजन और पुलिस (पत्रिका फोटो)
Sirohi Murder Case: नागाणी (सिरोही): राजस्थान में सिरोही जिले के आमलारी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के बाहर गंदे पानी की निकासी (नाली) के मामूली विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। पड़ोसियों ने लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर तीन बहनों के इकलौते भाई अभय पुरोहित की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और भारी आक्रोश का माहौल है।
इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि अभय की पांच साल की मासूम बेटी घर पर पिता का इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि पापा उसे लेने आएंगे। जब पापा नहीं लौटे, तो वह बार-बार उनके नंबर पर फोन कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ, बेरहम हमलावर अभय पर लाठियां बरसा रहे थे और वह अपनी जान की भीख मांग रहा था।
मृतक की बहन पवनी ने बताया कि घर के बाहर नाली के पानी को लेकर पड़ोसियों से काफी समय से विवाद चल रहा था। शनिवार दोपहर को जब यह विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो पीड़ित परिवार मामले को लेकर ग्राम पंचायत भी गया था। परिवार ने पंचायत से गुहार लगाई थी कि इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान कराया जाए, ताकि कोई झगड़ा न हो। लेकिन रविवार को विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसियों ने अभय पर जानलेवा हमला कर दिया।
घटना के बाद आमलारी गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने थाने के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
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