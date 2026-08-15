नक्की झील किनारे खड़ा टी-55 आज भी सुनाता है भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी, 58 पाक टैंकों को किया था नेस्तनाबूद

सिरोही/माउंट आबू @पत्रिका. 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य और पराक्रम की गाथाएं आज भी देशवासियों में राष्ट्रप्रेम का जज्बा भरती हैं। इसी गौरवशाली इतिहास की याद माउंट आबू में स्थापित टी-55 टैंक भी दिलाता है। नक्की झील परिक्रमा पथ पर कानोरा घाट के समीप दयानंद गार्डन में स्थापित यह टैंक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आने वाले सैलानी टैंक को निहारने के साथ उसके साथ सेल्फी लेकर भारतीय सेना के वीर जवानों की शौर्यगाथा को याद करते हैं।