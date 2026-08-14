सिरोही निकाय चुनाव: लगातार चौथी बार अनारक्षित सीट घोषित, बीजेपी और कांग्रेस में टिकट दावेदारी की होड़ तेज

सिरोही जिले में लगातार दो बार के चुनावों में सामान्य सीट पर भाजपा के जिला प्रमुख बने हैं। गत बार वर्ष 2021 में भाजपा के अर्जुनराम पुरोहित जिला प्रमुख बने थे। उन्हें 17 व कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश चौधरी को पांच मत मिले थे। पुरोहित से पहले अनारक्षित महिला सीट से भाजपा की पायल परसरामपुरिया जिला प्रमुख बनी थीं। जबकि उनसे पहले कांग्रेस के चंदनसिंह देवड़ा जिला प्रमुख थे। उस दौरान भी अनारक्षित सीट थी। हालांकि उस समय भी भाजपा का बहुमत आया था, लेकिन क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा जमाया और चंदनसिंह देवड़ा ने जीत हासिल की। अब लगातार चौथी बार अनारक्षित सीट आने से जिला प्रमुख टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है।