14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिरोही

सिरोही निकाय चुनाव: लगातार चौथी बार अनारक्षित सीट घोषित, बीजेपी और कांग्रेस में टिकट दावेदारी की होड़ तेज

Sirohi Nikay Chunav: सिरोही निकाय चुनाव में जिला प्रमुख की सीट लगातार चौथी बार अनारक्षित घोषित हुई है। वहीं परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 21 से बढ़कर 27 हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच टिकट को लेकर घमासान तय है।
2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Harshita Saini

Aug 14, 2026

Sirohi Nikay Chunav

सिरोही. जिला परिषद कार्यालय (Photo-Patrika)

सिरोही / आबूरोड. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गुरुवार को प्रदेश के 41 जिला परिषदों के प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिसमें सिरोही जिला परिषद में जिला प्रमुख पद के लिए लगातार चौथी बार अनारक्षित सीट खुली है। हालांकि वर्ष 2015 में अनारक्षित महिला सीट थी। इस बार फिर से अनारक्षित सीट आने से प्रमुख पद के टिकट की दौड़ के लिए भाजपा और कांग्रेस में घमासान होना तय है।

पहले थे 21, अब बढ़कर हुए 27 वार्ड

सिरोही जिले के अंतर्गत आयोजित हुए पिछले जिला परिषद चुनावों तक कुल वार्डों की संख्या 21 थी। लेकिन इस बार परिसीमन में वार्ड की संख्या बढ़ गई है। यह संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वार्डों की संख्या में हुए इस विस्तार के परिणामस्वरूप, इस बार आयोजित होने वाले चुनावों में क्षेत्र के संपूर्ण राजनीतिक एवं सियासी समीकरणों पर व्यापक असर पड़ने और प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभी से ही अपनी-अपनी गतिविधियों, भाग-दौड़ और रणनीतिक तैयारियों को तेजी से शुरू कर दिया है।

लगातार दो बार भाजपा के प्रमुख

सिरोही जिले में लगातार दो बार के चुनावों में सामान्य सीट पर भाजपा के जिला प्रमुख बने हैं। गत बार वर्ष 2021 में भाजपा के अर्जुनराम पुरोहित जिला प्रमुख बने थे। उन्हें 17 व कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश चौधरी को पांच मत मिले थे। पुरोहित से पहले अनारक्षित महिला सीट से भाजपा की पायल परसरामपुरिया जिला प्रमुख बनी थीं। जबकि उनसे पहले कांग्रेस के चंदनसिंह देवड़ा जिला प्रमुख थे। उस दौरान भी अनारक्षित सीट थी। हालांकि उस समय भी भाजपा का बहुमत आया था, लेकिन क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा जमाया और चंदनसिंह देवड़ा ने जीत हासिल की। अब लगातार चौथी बार अनारक्षित सीट आने से जिला प्रमुख टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है।

कांग्रेस का रहा दबदबा

सिरोही जिले में 10 वर्ष से पूर्व की स्थिति देखें तो विधानसभा चुनावों के उलट जिला परिषद में कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1990 के बाद कांग्रेस के जिला प्रमुख अधिक रहे हैं। पायल परशुरामपुरिया भाजपा से पहली महिला जिला प्रमुख बनीं। इसके बाद लगातार दूसरी बार फिर से भाजपा ने कब्जा जमाया और अर्जुन पुरोहित प्रमुख बने। इस बार सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं।

Rajasthan Nikay Election: राजस्थान के 4 बड़े निगम में मेयर पद अनारक्षित, यहां देखें 309 निकायों के आरक्षण की पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें
Rajasthan Nikay Election 2026 Reservation Lottery1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 11:12 am

Published on:

14 Aug 2026 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही निकाय चुनाव: लगातार चौथी बार अनारक्षित सीट घोषित, बीजेपी और कांग्रेस में टिकट दावेदारी की होड़ तेज

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi Accident: सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और 2 बाइक की भिड़ंत, 1 घायल

Rajasthan Road accident
सिरोही

सिरोही: नशे में स्कूल पहुंचा लेक्चरर, कमरे में सोता मिला; पूछने पर बोला- घर से 2 घूंट पीकर आया हूं

sirohi lecturer found drunk at school
सिरोही

1973 की बाढ़ में डूब गया था राजस्थान का आनंदेश्वर मंदिर, फिर भी सुरक्षित मिलीं मूर्तियां; खुद बज उठी थीं मंदिर की घंटियां

abu road anandeshwar temple
सिरोही

Sirohi News: होटल के बाद गांव से पकड़ी गईं 4 संदिग्ध बांग्लादेशी महिलाएं, जांच एजेंसियां करेंगी पूछताछ

bangladeshi women
सिरोही

Rajasthan: होटल से पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती, 4 साल पहले भारत में की थी अवैध एंट्री

bangladesi Women
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.