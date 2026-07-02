सिरोही अभय राजपुरोहित हत्याकांड: आरोपी पिता और 3 बेटे दो दिन की रिमांड पर, घर से हॉकी-सरिया बरामद, 5वें संदिग्ध की तलाश जारी

रिमांड मिलने के बाद पुलिस की एक विशेष टीम आरोपियों को लेकर उनके घर पहुंची। वहां की गई तलाशी के दौरान पुलिस ने एक हॉकी स्टिक और लोहे का भारी सरिया बरामद किया है। शुरुआती जांच और चोटों के निशानों को देखते हुए पुलिस का अनुमान है कि अभय राजपुरोहित पर जानलेवा हमला करने के लिए इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस इन हथियारों को लेकर भी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।