Abu Road News: अब आबूरोड शहर की एक साथ नहीं होगी ‘बत्ती गुल’, 8 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी

एक फीडर के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या के समाधान के लिए विभाग की ओर से मुख्य बाजार क्षेत्र के फीडर को दो भागों में विभाजित करने की कार्ययोजना बनाई। प्रारंभिक स्तर पर तकनीकी सर्वे किया। जिसमें रेललाइन क्रोसिंग की आवश्यकता जताई गई। इसके बाद रेलवे से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। रेलवे की ओर से डिमांड राशि मांगी गई। यह राशि जमा करवाने पर रेलवे ने स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद बिजली विभाग ने कार्य को गति दी। सुरक्षा मानकों की पालना करते हुए रेललाइन की नीचे से केबल बिछाई गई।